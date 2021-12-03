Сотрудницу нижегородского ГУ МВД подозревают в мошенничестве

Главного специалиста отдела пенсионного обслуживания ГУ МВД России по Нижегородской области подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. В отношении неё возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Согласно версии следствия, подозреваемая отправила в банк фиктивное поручение на выплату пособия своей знакомой, которая на самом деле не является родственницей умершего пенсионера системы МВД России. Преступление было совершено в июне 2020 года.

Знакомую подозреваемая в известность о противоправности действий с участием той не ставила, отметили в ведомстве. 151 тысячу рублей, поступившие к ней на счёт, знакомая перевела сотруднице нижегородского МВД. Последняя распорядилась ими по своему усмотрению.

К настоящему моменту следователи СК требуют от ГУ МВД региона увольнения подозреваемой. В ходе расследования будет проверена её причастность к аналогичным преступлениям.