Снежный декабрь ожидается в Нижнем Новгороде

Наступивший декабрь обещает быть снежным в Нижнем Новгороде – осадков должно выпасть больше норм. Прогнозами на ближайшее будущее поделилась начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева.

По её словам, температура в течение декабря будет вполне соответствовать норме: -7..-9 градусов, учитывая и дневные, и ночные значения. А вот количество осадков норму превысит. Ольга Мокеева отметила, что нормой для Нижегородской области считаются 35-55 миллиметров осадков. Но она не уточнила, насколько больше снега нам ожидать.

Кроме того, Ольга Мокеева добавила, что декабрь в наших широтах "капризный":

– Вспомним оттепели до +8 градусов в декабре 2008 года и трескучие 40-градусные морозы в декабре 1978-го, – сказала начальник отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра. – Но всё же изменения климата на лицо: за последние десятилетия декабрь в 60% случаев теплее обычного.