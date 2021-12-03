Александр Кулагин поручил устранить замечания по уборке мусора в Ленинском районе

Глава Ленинского района Нижнего Новгорода Александр Кулагин выявил недостатки в уборке мусора на территории района и поручил их устранить. Об этом сообщили в мэрии города.

А также подчеркнули, что инспекция по району проходит еженедельно для контроля качества уборки снега и мусора. В таких выездных совещаниях, помимо главы района, участвуют подрядчики, представители коммунальных служб, административно-технической инспекции и районной администрации.

В список территорий, уборка которых не удовлетворила Александра Кулагина, вошли: бульвар Заречный, улицы Голубева, Героя Чугунова, Дизелестроительная, двор и муниципальная часть улицы Усиевича, дорога на улице Адмирала Макарова, контейнерные площадки возле дома №80 по улице Снежной и дома №20 по улице Херсонской. Все эти участки глава Ленинского района требует очистить от мусора.

– Еженедельный объезд помогает выявить проблемные места нашего района и обратить особое внимание на уборку улично-дорожной сети. Кроме того, мы проверяем качество уборки мусора на придомовых территориях, – подчеркнул Александр Кулагин.