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Общество3 декабря 2021 15:21

Около 60 млн рублей грантов получили соцпредприниматели Нижегородской области

Всего призёров оказалось 159
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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159 социальных предпринимателей Нижегородской области получили грантовую поддержку на сумму порядка 60 миллионов рублей в 2021 году. Их награждение прошло на V межрегиональном форуме для социальных предпринимателей "Добрый бизнес", который провели в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе предусмотрен целый комплекс мер для развития социального бизнеса: семинары, консультации, конкурсы и грантовые программы. Шанс получить грант в размере до 500 тысяч рублей появился в этом году впервые.

– Эта мера поддержки разработана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Такой грант уже получили 114 нижегородцев на общую сумму 52,5 миллиона рублей, – напомнил Глеб Никитин. – Поддержка социального предпринимательства – одно из самых интересных направлений нацпроекта. Такие проекты, как "Добрый бизнес", не только обеспечивают занятость, но и позволяют помочь людям.