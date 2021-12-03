Около 60 млн рублей грантов получили соцпредприниматели Нижегородской области

159 социальных предпринимателей Нижегородской области получили грантовую поддержку на сумму порядка 60 миллионов рублей в 2021 году. Их награждение прошло на V межрегиональном форуме для социальных предпринимателей "Добрый бизнес", который провели в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что в регионе предусмотрен целый комплекс мер для развития социального бизнеса: семинары, консультации, конкурсы и грантовые программы. Шанс получить грант в размере до 500 тысяч рублей появился в этом году впервые.

– Эта мера поддержки разработана в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Такой грант уже получили 114 нижегородцев на общую сумму 52,5 миллиона рублей, – напомнил Глеб Никитин. – Поддержка социального предпринимательства – одно из самых интересных направлений нацпроекта. Такие проекты, как "Добрый бизнес", не только обеспечивают занятость, но и позволяют помочь людям.