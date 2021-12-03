Открытый городской турнир «Бочча-52» прошел в Дзержинске в Международный день инвалидов

3 декабря на базе ДОЛ «Город спорта» прошел Открытый городской турнир «Бочча-52», организованный общественной организацией инвалидов-колясочников «ПараПлан» и приуроченный к Международному дню инвалидов. Его участниками стали люди с ОВЗ из Нижнего Новгорода, Чкаловска и Дзержинска, в том числе спортсмены Центра новых возможностей, открывшегося в ноябре в Дзержинске.

Среди гостей спортивного праздника были глава города Дзержинска Иван Носков и депутат Законодательного собрания Нижегородской области, давний друг «ПараПлана» Александр Парамонов.

«За несколько лет существования у «ПараПлана» получилось создать большое движение, вовлечь в него и объединить десятки людей с ограниченными возможностями здоровья и безграничным желанием менять жизнь вокруг себя в лучшую сторону. «Бочча-52» – один из самых масштабных проектов ребят, который, надеюсь, и дальше будет развиваться именно в Дзержинске. Со своей стороны всегда готов поддерживать любые инициативы и вместе создавать новые комфортные условия для наших ребят», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

«Активисты «ПараПлан» за последние годы смогли привлечь множество сторонников, объединившись с администрацией города, образовательными и спортивными организациями, учреждениями культуры и молодёжной политики. С каждым годом расширяется география участников соревнований, увеличивается их масштаб. У РАНХиГС особая дружба с командой «ПараПлан», мы готовим гранты и реализуем совместные проекты. И я уверен, это только начало огромной работы», - сказал депутат Законодательного Собрания Нижегородской области, директор Нижегородского и Дзержинского филиалов РАНХиГС Александр Парамонов.

По словам руководителя ООИК «ПараПлан» Михаила Четвертакова, проект «Бочча-52» развивается в Дзержинске уже более 5 лет, а сама игра стала очень популярной среди людей с инвалидностью, живущих в нашем городе.

«Эта игра чем-то напоминает боулинг: игрокам нужно совершить несколько бросков таким образом, чтобы их мячи оказались как можно ближе к мячу-мишени. На первый взгляд, все просто. Но не стоит забывать, что это паралимпийский вид спорта и рассчитан он прежде всего на людей с ОВЗ. Игра здорово воздействует на общее состояние организма, положительно влияет на настроение, а регулярные занятия боччей развивают ловкость, точность, выносливость и координацию движений, - рассказал Михаил Четвертаков. – Благодарю за многолетнюю поддержку наших инициатив администрацию Дзержинска и лично Ивана Николаевича. Вместе мы можем больше!»

За пять лет реализации проекта «Бочча-52» члены общественной организации «ПараПлан» достигли немалых успехов. Например, в сентябре этого года они участвовали в Кубке Нижегородской области по бочче для людей с ПОДА и в четвёртый раз стали победителями.

Во время городского турнира по бочче 3 декабря участники смогли попробовать себя в турнире по дартсу, а также посмотреть выставку изделий, изготовленных руками ребят с инвалидностью. Для гостей и участников мероприятия показательные выступления подготовил творческий коллектив «Звёздный экспресс».