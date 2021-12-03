Улицы Циолковского и Культуры перекроют в Нижнем Новгороде до 26 мая. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улицам Циолковского и Культуры ограничат в Нижнем Новгороде с 4 декабря до 26 мая в связи с капитальным ремонтом дороги. Речь идёт об участках от улицы Мирошникова до улицы Торфяной и от дома № 113 по улице Культуры до улицы Коперника. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Итак, ограничения движения будут действовать с 08:00 4 декабря до 23:59 25 мая.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах установят временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта и парковку транспортных средств, – добавили в ведомстве. – Специалисты департамента просят автомобилистов заранее выбирать пути объезда.