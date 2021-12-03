В честь 30-летия компании «ЛУКОЙЛ» работникам «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» вручены государственные, региональные и корпоративные награды

02 декабря 2021 года в г.Кстово (ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез») состоялась Торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград Министерства энергетики Российской Федерации, наград губернатора Нижегородской области, наград Законодательного собрания Нижегородской области, наград ПАО «ЛУКОЙЛ» работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»).

В Церемонии приняли участие: Заместитель Полномочного Представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрей Богданов, работники предприятий Группы Компании «ЛУКОЙЛ» в Нижегородском регионе.

За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу, за достижение высоких трудовых успехов и профессиональное мастерство и в связи с 30-летием Компании «ЛУКОЙЛ» награды были вручены 21 работнику предприятия.

По поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова коллектив Компании «ЛУКОЙЛ» поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин: «Сегодня ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний в России, включающая нефтедобывающие, перерабатывающие и нефтехимические производства, а также структуры по реализации нефти, нефтепродуктов и нефтехимии.

В свою очередь ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, обеспечивает высококачественным топливом Центральный и Северо-Западный регионы страны.

Следуя установленным в ПАО «ЛУКОЙЛ» стратегическим целям, предприятие успешно реализует «Экологическую политику», главный принцип которой – приоритет сохранения природных ресурсов, здоровья персонала и населения над результатами производственной деятельности».

«Компания «ЛУКОЙЛ» активно развивается в регионе с момента своего появления на его территории в 2002 году. Сегодня ее продукция составляет треть нижегородского промышленного производства - настоящая гордость нашей экономики! Именно у нас функционирует одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в стране! Качественная продукция, сотрудничество как с государственным, так и с коммерческим сектором, высококвалифицированный кадровый состав, участие в социальной жизни области – благодаря всему этому решениями депутатов Законодательного Собрания крупные инвестиционные проекты «ЛУКОЙЛ» в регионе получали статус приоритетных и налоговые льготы. Уверен, так будет и впредь! Желаю Компании успехов, процветания и дальнейшего планомерного роста для удержания позиции одного из ведущих драйверов экономики Нижегородской области», - сказал председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Первый исполнительный вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев поздравил работников завода с 30-ти летним юбилеем Компании , пожелал им новых успехов в деятельности: «Предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», реализуя обширную программу модернизации производственных мощностей, на сегодня, по показателям глубины переработки, выхода светлых является крупнейшим заводом не только в Российской Федерации, но и, без преувеличения, предприятием европейского уровня. Более того, у завода есть будущее, так как, все глобальные и важные проекты, которые планирует ЛУКОЙЛ реализовать на территории Нижегородской области, будут основой развития предприятия как большого нефтехимического комплекса в регионе и в стране в целом. За всеми глобальными проектами ЛУКОЙЛ - человек, работник предприятия. И это главная ценность. Лучшие работники сегодня были отмечены государственными и корпоративными наградами. Мои огромные поздравления Компании с юбилеем и пожелания дальнейшего процветания, движения вперед к новым вершинам деятельности!».