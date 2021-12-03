Нижегородский Минобр не будет продлевать зимние каникулы в школах

Нижегородское министерство образования, науки и молодёжной политики не планирует продлевать зимние каникулы в школах региона. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в ведомстве, добавив, что сроки каникул учебные заведения устанавливают самостоятельно.

В пресс-службе министерства сослались на статью 28 ФЗ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", которая гласит что календарный учебный график является частью основной образовательной программы, то есть в компетенцию образовательной организации входит разработка этого графика.

– Кроме того, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность, согласно пункту 10 статьи 13 Закона об образовании. Таким образом, даты каникул школы устанавливают самостоятельно, – заключили в ведомстве.