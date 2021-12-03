Олег Лавричев: «Юридический факультет ННГУ занимает передовые позиции по подготовке высококвалифицированных кадров»

2 декабря 2021 года Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 30-летию юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Почетными гостями мероприятия, которое прошло в актовом зале ННГУ, стали депутаты городской Думы Президент Нижегородской нотариальной палаты, выпускник юрфака Кирилл Лазорин и директор Института международных отношений и мировой истории университета Михаил Рыхтик, уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицина, заместитель прокурора Нижегородской области Андрей Гальченко, председатель Нижегородского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Ирина Фаст.

Олег Лавричев поздравил с 30-летием юридического факультета ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Елену Загайнову, и.о. декана Евгению Черных, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников факультета.

«Очень приятно видеть в зале тех, кто вышел из этих стен и сегодня занимает ключевые позиции в различных юридических сообществах, работает компетентно и профессионально, стоит на защите закона и правопорядка, развивает юридическую науку, работает в представительных и исполнительных органах власти», – отметил Олег Лавричев.

Председатель городской Думы подчеркнул, что юридический факультет ННГУ занимает передовые позиции по подготовке высококвалифицированных кадров, являясь одним из ведущих не только в регионе, но и в стране: «Основа этому – сочетание глубоких фундаментальных знаний профессорско-преподавательского состава, традиционных классических методов обучения и конечно пытливого ума студентов и аспирантов. Я сам получал второе высшее образование в стенах университета имени Лобачевского, проходил программу базовой юридической подготовки и не понаслышке знаю о высокой квалификации преподавателей юридического факультета».

«Вам удалось успешно организовать образовательный процесс и сохранить высокое качество образования даже в период перехода к дистанционному формату из-за пандемии», – подчеркнул Олег Лавричев, пожелав организаторам и гостям торжественного вечера здоровья, благополучия, профессионального вдохновения, реализации намеченных планов и процветания юридическому факультету.

Олег Лавричев вручил Благодарственные письма городской Думы профессорам и доцентам юридического факультета.

Свои поздравления с 30-летием факультета передали заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и прокурор Нижегородской области Андрей Травкин.

«Поскольку я являюсь членом правления Федеральной нотариальной палаты, то очень часто бываю в различных регионах Российской Федерации и везде встречаю наших выпускников. Горжусь, что выпускники юридического факультета востребованы абсолютно во всех органах власти», – подчеркнул Кирилл Лазорин.

«Юридический факультет – это живой организм, – отметила Елена Загайнова. – Это прежде всего преподаватели и сотрудники, это студенты, которых более двух тысяч человек, они ваши вдохновители! Когда вы их выпускаете, то большой свет видите в их успехе. Это аспиранты, которые являются нашей сменой – теми преподавателями, которые будут учить следующие поколения».

В рамках торжественного мероприятия состоялось вручений юбилейной Х Региональной юридической премии «Юрист года». Для гостей вечера был показан фильм об истории и развитии юридического факультета, а также концертная программа.