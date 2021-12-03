Дни Венгрии стартовали в Нижегородской области. Открытие цикла тематических мероприятий состоялось в Нижегородской государственной академической филармонии имени М.Ростроповича вчера, 2 декабря. Серию мероприятий, как отметили в правительстве региона, подготовили в посольстве Венгрии в России и Венгерском культурном центре в Москве вместе с нижегородским департаментом внешних связей.

Концерт цимбалистки Екатерины Анохиной и пианиста Михаила Турпанова стал основным событием Дней Венгрии. Музыка национального венгерского струнного инструмента звучала впервые в Кремлёвском концертном зале.

Перед концертом состоялась встреча руководителя департамента внешних связей Нижегородской области Ольги Гусевой и главы делегации Венгрии, советника по культуре посольства Венгрии в России, директора Института Листа – Венгерского культурного центра в Москве Шандора Козлова.

– Стороны отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении культурного сотрудничества между Нижегородской областью и Венгрией, – прокомментировали в департаменте. – За последние 10 лет в регионе уже 5 раз проводились Дни Венгрии, в ходе которых организовывалось множество разнообразных культурно-образовательных массовых мероприятий.

Шандор Козлов добавил, что ко Дню города в 2014 году венгерская сторона подарила Нижнему Новгороду того самого оленя, который стоит на Нижневолжской набережной. Его создал венгерский мастер Габор Миклош Сёке (Жоке).

Кроме того, было отмечено, что Нижний Новгород вошёл в четвёрку городов России, где преподают венгерский язык на уровне вузов.

– Сегодня, 3 декабря, в лингвистическом университете будет представлена уникальная выставка плакатов "Венгерские фразы". А после тематических лекций студенты вуза смогут принять участие в дегустации венгерского шоколада, – сообщила Ольга Гусева.