Свет отключат в доме на переулке Моторном в Нижнем Новгороде 3 декабря

Электроэнергию отключат в доме №2 на переулке Моторном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сегодня, 3 декабря. Временные неудобства будут связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Итак, свет по переулку Моторному, 2 отключат с 13:00 до 17:00.

Напомним, подобные плановые отключения проходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно. К примеру, 234 дома остались без света, воды и тепла в городе 29 ноября. В том числе отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 30 ноября.

К сведению, девять аварийных домов были снесены в Нижегородском районе приволжской столицы в течение 2021 года.