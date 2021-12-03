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Общество3 декабря 2021 7:18

Свет отключат в доме на переулке Моторном в Нижнем Новгороде 3 декабря

Плановые работы проходят на системах ЖКХ
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
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Электроэнергию отключат в доме №2 на переулке Моторном в Автозаводском районе Нижнего Новгорода сегодня, 3 декабря. Временные неудобства будут связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Итак, свет по переулку Моторному, 2 отключат с 13:00 до 17:00.

Напомним, подобные плановые отключения проходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно. К примеру, 234 дома остались без света, воды и тепла в городе 29 ноября. В том числе отопление частично отключили в трёх районах Нижнего Новгорода 30 ноября.

К сведению, девять аварийных домов были снесены в Нижегородском районе приволжской столицы в течение 2021 года.