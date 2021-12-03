"Вечный огонь" загорится на нижегородской телебашне 3 декабря

Особая архитектурно-художественная подсветка в виде Вечного огня зажжётся на телебашне Нижегородского областного радиотелевизионного передающего центра с 20:00 до 22:00 сегодня, 3 декабря. Вместе с тем на телебашне появится изображение Георгиевской ленты. Инсталляция загорится в честь Дня неизвестного солдата. Об этом рассказали в Нижегородском филиале ФГУП "РТРС".

День неизвестного солдата отмечается в России 3 декабря, начиная с 2014 года, в память о погибших советских и российских воинах, чьи имена остались неизвестны.

– Подсветка телебашни сопровождает федеральные и региональные праздники, крупные мероприятия, памятные даты и социальные акции, – напомнили в телецентре. – Она включает более 4,5 тысячи светодиодных пикселей, образующих световое панно на гранях башни, а также прожекторы заливного света и линейные светильники на одном из верхних ярусов, обеспечивающие "эффект маяка".

В Нижегородском филиале ФГУП "РТРС" добавили, что 196-метровая телебашня областного центра представляет собой ключевой объект региональной сети эфирного телерадиовещания и обеспечивает эфирным сигналом свыше половины жителей Нижегородской области.