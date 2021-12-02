Телеведущая Елена Малышева приехала в Нижний Новгород Фото: Facebook

Ведущая Елена Малышева приехала в Нижний Новгород для того, чтобы снять вторую часть программы «Жить здорово». Об этом сообщил пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов в своём Facebook.

По его словам, сами съемки пройдут в Приволжском исследовательском медицинском университете в течение двух дней – 2 и 3 декабря. Малышева посетит кафедру кожных и венерических болезней.

Кроме того, пресс-секретарь опубликовал снимок Елены Малышевой с ростовой куклой-зеброй на Большой Покровской, которые обычно просят деньги за фото.

- Зебре явно повезло! А деньги зебра за снимок заплатила?, - пишут, шутя, в комментариях нижегородцы.

На что Алексей Никонов ответил, что все зебры Покровки сбежались для фото с Еленой Малышевой.

Напомним, что музей кафедры паталогической анатомии ПИМУ откроется после ремонта в Нижнем Новгороде. Там нижегородцы смогут увидеть гигантские опухоли человека.

Известно, что в нем также хранится уникальная картотека и микроскоп знаменитого нижегородского учёного-патологоанатома Ивана Ивановича Сенюткина.