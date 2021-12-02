Более 40 птичников и комбикормовый завод построят в Нижегородской области за 5 млрд рублей Фото: Юлия Горшкова

Более 40 птичников и комбикормовый завод построят в Нижегородской области за 5 млрд рублей. В регионе началась реализация масштабного инвестиционного проекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Известно, что проект реализуется агрохолдинг «Русское поле» при государственной поддержке. Первым этапом станет строительство трех птичников в Павловском районе.

- Мы посетили одно из предприятий, входящих в агрохолдинг, – «Павловскую птицефабрику». Здесь представлено современное оборудование и высокий уровень цифровизации. Серьезную работу предприятие проводит по внедрению бережливых технологий, повышая производительность труда, что крайне важно в условиях конкуренции, - уточнил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Ожидается, что в начале 2022 года запустят первые три цеха для содержания птиц – на это выделят 160 млн рублей. Реализовывать проект будут постепенно до 2025 года.

- На строительство птичников мы получили грант в размере 24 миллионов рублей, также на эти цели планируем привлечь субсидируемый кредит по областной программе. Строительство 42 птичников позволит увеличить ежегодный объем производства на 22 тысячи тонн, - дополнил генеральный директор агрохолдинга «Русское поле» Антон Романов.

По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николая Денисова, с начала 2021 года в регионе произвели 60 тысяч тонн – это на 10% больше, чем в прошлом году. Сейчас Нижегородская область обеспечена мясом птицы на 60%.