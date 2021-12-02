Глава Дзержинска обозначил приоритетные работы по ремонту школ на 2022 год

2 декабря глава города Дзержинска Иван Носков проверил организацию питания в школах города, уделив особое внимание состоянию столовых и пищеблоков. В рамках формирования программы капитального ремонта школ на 2022 год по поручению главы города пристальное внимание было уделено школьным столовым.

«В большинстве дзержинских школ пищеблоки не ремонтировались уже много лет, тем более – капитально. Хотя такая необходимость, безусловно, существует, о чем мы говорили с руководителями школ еще этим летом. Мы сформировали предварительную программу ремонтных работ, она пока рассчитана на три года. Финансирование будет выделяться ежегодно из городского бюджета. Наша главная цель – обеспечить во всех школах качественные и комфортные условия для приготовления вкусной и полезной еды для наших детей», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В общеобразовательных учреждениях – школах №№ 9 и 22 – ремонт пищеблоков и обновление оборудования уже запланированы на 2022 год. По поручению главы города средства на эти работы в размере почти 10 млн рублей будут выделены из городского бюджета.

«В ближайший год на средства из городского бюджета мы проведем полную замену электропроводки в столовой и замену электроплит, печных шкафов и посуды в пищеблоке. Также у нас запланирован капитальный ремонт обеденного зала. Это очень большое событие для нашей школы и наших детей, благодарю Ивана Николаевича за возможность менять школу в лучшую сторону! Без поддержки города мы не смогли бы запланировать такой объем работ на один год», - сказала директор школы № 22 с углубленным изучением французского языка Юлия Опарина.

В школе № 20 на ул. Попова главе города рассказали о проведенном в 2021 году косметическом ремонте пищеблока и обеденного зала – там установлена раковина для мытья фруктов и овощей в горячем цехе и заменены смесители в моечной. Далее, по словам заведующей школьной столовой Анастасии Куришовой, в пищеблок планируется закупить холодильное оборудование для хранения фруктов и овощей, новый кипятильник и жарочный шкаф.

«Ежедневно мы кормим более 650 детей – достаточно большая нагрузка для столовой. В основном это ребята из начальной школы, их более 400 человек. Больше всего им нравятся наши котлетки, пюре, с удовольствием съедают борщ. Очень любят овощи и фрукты, которые есть в меню каждый день. Готовим блюда здесь, тщательно следим за качеством всех продуктов, чтобы на стол к детям попадала самая вкусная и свежая еда», - поделилась она.

Иван Носков проверил организацию питания в школах города

В дзержинских школах горячее питание получают более 80% обучающихся. Среди блюд – творожная запеканка, рис, макароны, плов, котлеты, жаркое, супы (картофельный с вермишелью и мясными фрикадельками, овощной с мясом и сметаной, борщ, солянка) и напитки (чай, кисель, компот и др.). Во время объезда глава города Иван Носков попробовал некоторые из блюд и оценил их на вкус, а также пообщался с учениками и узнал, нравится ли им школьное питание.

«Питание в школе у нас проходит строго по графику: каждый класс приходит в столовую в свое время. Ученики 1-4 классов в соответствии с законодательством получают бесплатные завтраки. Также двухразовое бесплатное питание получают дети из классов ОВЗ. Качество продуктов и готовых блюд контролируют бракеражные комиссии, родители и педколлективы школ, - рассказала директор школы № 9 Елена Игошина. – В нашей школе горячей едой и выпечкой детей обеспечивает муниципальное предприятие «Комбинат питания», жалоб от детей и родителей на качество питания не было».

По итогу объезда глава города дал поручение профильному заместителю уточнить перечень ремонтных работ в школах следующего года с учетом предложений, озвученных их руководством.

Напомним, в 2021 году в Дзержинске стартовала кампания по ремонту социальных учреждений города. Всего в уходящем году на эти цели была выделена рекордная сумма – более 150 млн рублей. В течение весенне-летнего периода ремонтные работы разного масштаба и уровня сложности прошли более чем в 30 школах и почти в каждом детском саду, которых в городе 71. В следующем году ремонтные работы в учреждениях образования, культуры и спорта будут продолжены.