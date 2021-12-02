Сразу два представителя Дзержинска стали лауреатами ежегодной региональной премии «Человек года»

Вчера в Нижнем Новгороде состоялось вручение ежегодной премии «Человек года». Впервые среди лауреатов премии оказалось сразу два представителя Дзержинска – инвестиционный директор «Компании Хома» Илья Кусый и генеральный директор компании «ОКАПОЛ» Дмитрий Огородцев.

Глава города Дзержинска Иван Носков отметил, что достижения дзержинских промышленников – это не только вклад в экономику Нижегородской области и Дзержинска. «Своими достижениями дзержинские промышленники создают инвестиционный имидж города и региона, - подчеркнул Иван Носков. – А это значит, что потенциальные инвесторы, принимая решение о размещении производств, могут опираться и на цифры, и на факты. Менее месяца назад Дзержинск был признан самым инвестиционно гостеприимным городом Нижегородской области, а сейчас наши промышленники стали лауреатами престижной премии. По итогам 2020 года наш город стал лидером рейтинга Нижегородской области по развитию предпринимательства и привлечению инвестиций. Я считаю, что мы выбрали верный путь развития Дзержинска, когда администрация действует в сотрудничестве с бизнесом. Мы со своей стороны развиваем социальную сферу, а промышленники – повышают экономические показатели и обеспечивают горожан рабочими местами».

Компания «ОКАПОЛ» была создана в 2015 году и сегодня обладает уникальной технологией создания модифицированных (привитых) полимеров – ключевым компонентом для производства современных полимерных композиционных материалов. В феврале 2021 года был дан старт промышленному выпуску и реализации инновационной продукции, позволившей удовлетворить спрос на современные полимерные композиционные материалы. Инвестиции в производство составили 370 миллионов рублей. Решением Департамента Минпромторга РФ технология компании включена в перечень критических технологий.

«От идеи до воплощения мы прошли долгий путь – более 10 лет, - рассказывает Дмитрий Огородцев. – На базе предприятия в 2015 году сразу был создан научно-исследовательский центр, который смог решить проблему совмещения разных по своей природе трудносовместимых или вообще несовместимых компонентов с полимерной матрицей. На тот момент подобной технологии в России не существовало, и полимерные композиционные материалы не производились. Таким образом, наша компания сразу взяла курс на импортозамещение и успешно ему следует, подстраиваясь под требования рынка и совершенствуя научную технологию».

Добавим, что Дмитрий Огородцев стал лауреатом премии в номинации «Человек года в трансформации бизнеса». Также он является президентом ассоциации промышленников и предпринимателей «Дзержинскхимрегион», объединяющей более 30 промышленных и образовательных организаций Дзержинска и других городов России. Дмитрий Огородцев был избран президентом ассоциации в феврале текущего года.

ООО «Хома Адгезив» – дочернее предприятие ООО «Компания Хома». Это второй резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», запустивший производство на новой промплощадке. Объем инвестиций в запуск линии специальных сополимер-акриловых дисперсий составил 41 миллион рублей, но это лишь часть большого проекта по созданию импортозамещающего производства, реализуемого компанией с 2017 года. За это время уже были открыты линии по выпуску дисперсий акриловых сополимеров, производству ПВА-дисперсий, полиуретановых клеевых материалов. До конца 2022 года в рамках этого масштабного проекта будут открыты еще два производства – водноклеевых материалов и полиуретановых дисперсий. Общая сумма инвестиций составит в итоге порядка 600 миллионов рублей.

«Общая мощность всего производства составит порядка 1200 тонн продукции в месяц, - рассказал Илья Кусый. – Поскольку мы выпускаем инновационные продукты, аналогов которым в России пока нет, важно не только наращивать производственные мощности, но и подкреплять производство наукой. Именно поэтому в качестве промплощадки компания выбрала Дзержинск и ОЭЗ «Кулибин». В городе сильна химическая школа, есть квалифицированные кадры, налажена система поддержки промышленности. А в «Компании Хома» более 15 лет успешно работает собственный научно-исследовательский комплекс, в котором 35 ученых и инженеров-исследователей ведут прорывные разработки, в том числе и в области зеленой полимерной химии. И это, безусловно, наш главный инвестиционный актив! Номинирование на премию «Человек года» уже само по себе престижно, а победить, тем более в такой конкурентной борьбе, – это действительно серьезное достижение для всей нашей науки и производства».

«Человек года» — независимая региональная премия, присуждаемая за выдающиеся достижения в бизнесе

Отметим, Илья Кусый стал победителем в номинации «Инвестор года». В шорт-лист номинации также вошли гендиректор компании «Экстремальные виды спорта» Роман Коротаев за открытие парка активного отдыха в городе Бор и гендиректор завода «ДорХан 21 век – Нижний Новгород» Александр Пищаев за открытие завода по производству металлоконструкций.

Всего номинантами премии «Человек года» стали более 30 человек. В 2021 году церемония проходила уже в 13-й раз. Добавим, что в 2019 году награду в номинации «Инвестор года» получил директор ДПО «Пластик» Юрий Караваев, а в 2015 году лучшим производителем строительных материалов было признано дзержинское предприятие ООО «Силикатстрой» (награду получал председатель совета директоров предприятия Александр Ситников).

«Человек года» — независимая региональная премия, присуждаемая за выдающиеся достижения в бизнесе. На премию номинируются представители бизнеса, внесшие наибольший вклад в развитие промышленности в регионе – они внедряют новые технологии, расширяют производства, поддерживают социально-ориентированные проекты. Также важно, чтобы номинант имел хорошую репутацию в бизнес-сообществе.