Нижегородская область получила первый миллиард рублей инфраструктурных бюджетных кредитов

Нижегородская область получила первый миллиард рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области, средства будут направлены на строительство новых станций метрополитена.

- В нашей заявке несколько направлений. Развитие метрополитена очень важно для нижегородцев, и сейчас уже делаются конкретные шаги по подготовке к строительным работам, - уточнил Глеб Никитин.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов, что полученные средства направят на оплату по контракту стоимостью 35,5 миллиарда – его подпишут 10-го декабря.

Напомним, что городской бюджет Нижнего Новгорода увеличили почти на 1 миллиард рублей. Такое решение приняли депутаты городской Думы на заседании в среду, 24 ноября.

Как сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, доходы увеличат на 907 миллионов рублей за счет увеличения собственных доходов на 94,4 млн рублей и межбюджетных трансфертов на 809,7 млн рублей.

Нижегородская область получит 61,4 млрд рублей инфраструктурных бюджетных кредитов до 2024 года.

Ранее сообщалось, что 9 миллиардов рублей дополнительно поступили в бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год.

Глава приволжской столицы Юрий Шалабаев напомнил, что изначально бюджет города был принят с определёнными параметрами: доходы – 36,5 миллиарда рублей, расходы – 36,8 миллиарда рублей.

– Параметры бюджета на заседаниях городской Думы ежемесячно корректировались в большую сторону. На 1 ноября план по доходам составляет уже 45,4 миллиарда рублей, план по расходам – 47,3 миллиарда рублей, – рассказал Юрий Шалабаев. – Собственные расходы по сравнению с первоначальным планом выросли на 3,7 миллиарда рублей.