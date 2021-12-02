Страйкболиста приняли за вооружённого преступника в центре Нижнего Новгорода

Сегодня в родительских чатах Нижнего Новгорода разлетелась информация о том, что по центру города ходит человек с ружьем. Однако позже оказалось, что никакой угрозы нет, и это был просто любитель страйкбола, который купил реплику настоящего оружия и нёс его домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Волнение нижегородцев вполне можно понять, многие, завидев такое на улице, попытались бы предупредить близких о возможной опасности. К счастью, вскоре во всём разобрались полицейские, которые опровергли тот факт, что в районе площади Горького ходит молодой человек с ружьём, находящийся в розыске.

- Информация из пересылаемого сообщения в мессенджерах не соответствует действительности, - подчеркнули в правоохранительных органах.

Личность нижегородца, которого очевидцы запечатлели на телефон, в полиции быстро установили, оказалось, что он купил оружие для игры в страйкбол и нёс его домой. Слова парня подтвердил и продавец товара.

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