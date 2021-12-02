Девять аварийных домов снесли в 2021 году в Нижегородском районе Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Девять аварийных домов снесено в Нижегородском районе в 2021 году. Об этом сообщает районная администрация.

Сегодня, 2 декабря, прошел заключительный этап. Так, снесли расселенный аварийный дом №129а по улице Максима Горького. В этом году демонтировали еще восемь объектов. К ним относятся дом №2Б по улице Грузинская, дом №32А по улице Большая Перекрестная, дом №18 по улице Большие Овраги, дом №11 по улице Малая Ямская, дома №18 и №20 по улице Сергиевская, дома №7 и №10А по улице Новосолдатская.

- В этом году проведены масштабные работы по комплексному благоустройству и развитию территории Нижегородского района. Демонтаж старых и аварийных объектов необходим для обеспечения надлежащего состояния центрального района города, его эстетического восприятия и для безопасности жителей, – сообщил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Как отметили в администрации Нижегородского района, демонтаж аварийных домов обязательно согласован с экспертным советом при министерстве градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области.

Напомним, что в 2021 году на территории Ленинского района снесли около 200 старых хозпостроек на улицах Снежная, Днепропетровская, Диксона, Профинтерна, Гончарова, Партизанская, Волочильная, в переулках Мотальный и Трамвайный.

Помимо бесхозных домов, сараев и гаражей, под снос попала и старая поликлиника.

Так, старую поликлинику в Канавинском районе снесут за 8,5 млн рублей. Заброшенное старое здание, по адресу улица Советская, 23/2, построили в 1917 году - раньше там находилась поликлиника №4 и травмпункт.