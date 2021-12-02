Участники публичных слушаний обсудили изменения в Устав Нижнего Новгорода

1 декабря 2021 года прошли публичные слушания по обсуждению проекта решения городской Думы Нижнего Новгорода «О внесении изменений в Устав города Нижнего Новгорода». Публичные слушания провел Председатель городской Думы Олег Лавричев.

В публичных слушаниях, которые прошли в режиме видеоконференции, приняли участие заместители председателя городской Думы Николай Сатаев и Владимир Тарасов, директор департамента общественных отношений администрации города Руслан Бадретдинов, депутаты городской Думы и жители города.

Как пояснил Олег Лавричев, необходимость внесения изменений в Устав Нижнего Новгорода связана с внесением изменений в федеральное законодательство. «Жизнь не стоит на месте, поэтому требуется настраивать наши муниципальные нормы в соответствии с федеральным законодательством», – заметил он.

Для ознакомления горожанами проект документа был опубликован в газете «День города» (№94 от 12 ноября 2021 года) и на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода.

О предлагаемых изменениях в Устав города рассказали начальник управления правовой и аналитической деятельности городской Думы Ирина Маслова и директор департамента правового обеспечения администрации города Светлана Киселева.

«Традиционно федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уточняются вопросы местного значения – то, чем непосредственно занимаются органы местного самоуправления», – напомнила Ирина Маслова.

Так из вопросов местного значения исключен муниципальный контроль в области торговой деятельности.

Изменениями в Лесной кодекс РФ к вопросам местного значения отнесено принятие решений о создании и упразднении лесничеств и создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов, и изменении их границ, а также разработка и применение лесохозяйственных регламентов.

По словам Ирины Масловой, на федеральном уровне также внесены комплексные изменения в регулирование деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований: «Теперь контрольно-счетные органы должны обладать статусом юридического лица. Также предлагается уточнить полномочия контрольно-счетной палаты, которые были значительно расширены федеральным законом». К полномочиям добавляются осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга, проведение аудита в сфере закупок по 44-ФЗ, оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического развития.

Кроме того, в сентябре этого года депутатами было принято решение о наделении городской Думы полномочиями по наименованию и переименованию элементов улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог) и элементов планировочной структуры города. Соответствующие изменения будут внесены в Устав города.

Изменения коснулись порядка организации и проведения публичных слушаний. Теперь информация о назначении публичных слушаний и их итоги подлежат обязательному опубликованию на официальном сайте организатора.

Также уточняются положения, касающиеся сходов граждан. В частности, определение границ территории населенного пункта, входящего в состав Нижнего Новгорода, на котором может проводиться сход граждан по вопросу использования средств самообложения. Определение границ будет осуществляться городской Думой.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» уточняется, что глава города не может быть сенатором Российской Федерации. Это также будет отражено в Уставе Нижнего Новгорода.

Светлана Киселева в своем докладе рассказала участникам слушаний об изменениях в законодательстве в области градостроительной деятельности.

Вопрос о внесении изменений в Устав города будет рассмотрен депутатами на заседании городской Думы 14 декабря 2021 года.