Конкурс «В музей по Пушкинской карте» пройдет в Нижегородской области в декабре

С 1 по 15 декабря 2021 года в Нижегородской области пройдет конкурс видеороликов «В музей по Пушкинской карте». Принять участие в нем могут нижегородцы с 14 до 22 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Организатором конкурса стал Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно снять ТикТок-видео, выложить его в «облако» и до 15 декабря 2021 года прислать ссылку на почту: ngiamz2@mail.ru.

Требования к видеороликам просты: посетить музей нужно именно по Пушкинской карте, зрителям это должно быть понятно, длиться ролик может до 2х минут, а формат - 9х16.

Так, уже 16 декабря выберут трех победителей. Авторы лучших роликов получат пакеты с сувенирами от Нижегородского музея-заповедника и пригласительные билеты в музеи.

Напомним, что более 66 тысяч жителей Нижегородской области стали держателями «Пушкинской карты». В декабре нижегородцы с «Пушкинской картой» могут посетить 154 мероприятия. Помимо государственных и муниципальных учреждений, посетить можно и частные учреждения культуры. Сейчас к проекту подключены около 20 коммерческих структур.

Более 80 учреждений Нижегородской области принимают «Пушкинскую карту». В их числе – 17 частных учреждений, девять государственных, 55 муниципальных и одно учреждение федерального подчинения - Нижегородская консерватория.

При этом больше всего билетов продали в Нижегородский государственный академический театр оперы и балета им. А. С. Пушкина - более 2,6 тысячи билетов с 1 сентября. Также на втором и третьем местах находятся Нижегородский театр драмы и театр «Комедия» - 2,5 и 2,4 тысячи билетов соответственно.

В этом году владельцы «Пушкинской карты» должны потратить 3000 рублей до 31 декабря. Номинал карты в 2022 году составит 5 тысяч рублей - их также будет необходимо потратить в течение одного года. Баланс Пушкинской карты нельзя пополнить самостоятельно, средства зачисляются на карту государством один раз в год.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал «Госуслуги», она действует на территории всей России без ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».