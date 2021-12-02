ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» приняло участие в стратегической сессии по поддержке семей с детьми

30 ноября Центр общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» принял участие в стратегической сессии, посвященной программам корпоративной ответственности нижегородских организаций, связанных с поддержкой нуждающихся семей.

Организаторами выступили АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области» совместно с АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области» с участием Агентства стратегических инициатив и министерства социальной политики Нижегородской области.

Опыт крупных предприятий Нижегородской области в этой сфере оценили Заместитель министра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов, директор АНО «Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области», член регионального штаба ОНФ России Игорь Седых, руководитель программы направления «Социальные проекты» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Юлия Новикова, стратегический аналитик АНО "Проектный офис стратегии развития Нижегородской области" Ширманова Екатерина, представители крупных коммерческих организаций региона.

«Сейчас важно объединить усилия государства и бизнеса, чтобы повысить качество жизни семей с детьми» - отметил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Денис Тараканов.

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» представил презентацию работы Компании «ЛУКОЙЛ» в части социальных гарантий для работников предприятия, социальных проектов по поддержке спорта, образования, развития культуры, а также помощи в ремонтах зданий, оснащения материально- технической базы социальных учреждений Кстовского района.