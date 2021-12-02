Компания «ТНС энерго НН» заняла второе место по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

«ТНС энерго Нижний Новгород» стало призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Компания заняла второе место в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».

«Для нас это новый, успешный опыт – мы впервые приняли участие в данном конкурсе и сразу оказались в числе призеров. Эксперты в сфере труда и занятости подтвердили, что в нашей компании созданы действительно комфортные условия для сотрудников», – отметил Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Савостин. – «Помимо обязательных льгот, которые предусмотрены законодательством, в коллективном договоре закреплен перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. Это и дополнительные оплачиваемые отпуска для родителей и молодожёнов, выплаты и материальная помощь, путевки в оздоровительные лагеря, спортивные и культурно-досуговые мероприятия с участием детей наших сотрудников».

По словам Алексея Савостина, реализуемые в «ТНС энерго Нижний Новгород» меры поддержки работников и членов их семей имеют большое значение как для самих сотрудников, так и для работодателя. Комфортные условия труда, неукоснительное следование Трудовому кодексу, корпоративная культура, дополнительные льготы и гарантии способствуют повышению лояльности персонала, формированию стабильного трудового коллектива, благоприятного социально-психологического климата. «Все это, в свою очередь, влияет на повышение эффективности работы. Кроме того, созданные условия труда позитивно сказываются на бренде «ТНС энерго НН» как работодателя, делая компанию привлекательной для работников и кандидатов. Безусловно, мы будем продолжать работу в данном направлении и в дальнейшем», - подчеркнул Алексей Савостин.

Для справки:

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года.

Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.