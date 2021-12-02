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Новости компаний2 декабря 2021 12:07

Компания «ТНС энерго НН» заняла второе место по итогам регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Созданные в компании условия труда позитивно сказываются на бренде «ТНС энерго НН» как работодателя
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«ТНС энерго Нижний Новгород» стало призером регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Компания заняла второе место в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы».

«Для нас это новый, успешный опыт – мы впервые приняли участие в данном конкурсе и сразу оказались в числе призеров. Эксперты в сфере труда и занятости подтвердили, что в нашей компании созданы действительно комфортные условия для сотрудников», – отметил Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» Алексей Савостин. – «Помимо обязательных льгот, которые предусмотрены законодательством, в коллективном договоре закреплен перечень дополнительных льгот, гарантий и компенсаций. Это и дополнительные оплачиваемые отпуска для родителей и молодожёнов, выплаты и материальная помощь, путевки в оздоровительные лагеря, спортивные и культурно-досуговые мероприятия с участием детей наших сотрудников».

По словам Алексея Савостина, реализуемые в «ТНС энерго Нижний Новгород» меры поддержки работников и членов их семей имеют большое значение как для самих сотрудников, так и для работодателя. Комфортные условия труда, неукоснительное следование Трудовому кодексу, корпоративная культура, дополнительные льготы и гарантии способствуют повышению лояльности персонала, формированию стабильного трудового коллектива, благоприятного социально-психологического климата. «Все это, в свою очередь, влияет на повышение эффективности работы. Кроме того, созданные условия труда позитивно сказываются на бренде «ТНС энерго НН» как работодателя, делая компанию привлекательной для работников и кандидатов. Безусловно, мы будем продолжать работу в данном направлении и в дальнейшем», - подчеркнул Алексей Савостин.

Для справки:

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года.

Его цели – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.