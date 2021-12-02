Встреча с Дедом Морозом в Нижнем Новгороде пройдет 3 декабря

Скоро Новый год, а значит НТВ и Всероссийский Дед Мороз будут дарить подарки и творить добрые дела!

Приглашаем вас на эксклюзивную встречу Деда Мороза и представителей СМИ, их детей и внуков, а также блогеров и юных журналистов: 3 декабря в 11.00 по местному времени.

В Zoom состоится онлайн-презентация Путешествия Деда Мороза с НТВ 2021 в Нижнем Новгороде.

Видео (ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ!!!) вопросы и творческие номера отправляйте на почту: asmirnova@ntv.ru и ikrasilnikova@ntv.ru

Мы покажем их на пресс-конференции, и Дед Мороз с радостью на них ответит. За лучшие вопросы зимний волшебник и его помощники подарят классные подарки.

Звёздным помощником Деда Мороза будет ведущий НТВ Владимир Кобяков.

Если вы хотите отправить журналиста, то аккредитация здесь - https://forms.yandex.ru/u/619b872e873f863344d9dc89/