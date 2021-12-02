Дзержинск стал лидером в реализации областного проекта «Дворовая практика» в 2021 году

29 ноября были озвучены результаты регионального конкурса на лучшую организацию работы с детьми и молодежью по месту жительства в рамках реализации областного проекта «Дворовая практика». По результатам оценок экспертной комиссии, рассмотревшей более 50 конкурсных работ, Дзержинск занял лидирующие места.

В региональном конкурсе Дзержинск принимал участие в категории «Городские округа» и занял призовые места в четырех номинациях. Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации города Дзержинска, курирующий проект «Дворовая практика» на территории городского округа, стал победителем в номинации «Мы вместе». Социально-досуговый центр «Созвездие», который на протяжении 14 лет является организатором «Дворовой практики» в Дзержинске, занял 1 место в номинации «Мы команда».

«У Дзержинска большой и, что приятно, положительный опыт в реализации проекта «Дворовая практика». Ежегодно с 2007 года благодаря ему сотни мальчишек и девчонок, оставшихся на лето в городе, проводят свои каникулы ничуть не менее интересно, чем те, кто едет в лагеря или на море. В этом году, например, нам удалось охватить более 1400 детей, и уверен, это не предел, - сказал глава города Дзержинска Иван Носков. – Поздравляю всех, кто занимался подготовкой проекта в Дзержинске, занимался организационными вопросами, работал на площадках. Благодаря вам у нас получилось разнообразить самые долгожданные, летние каникулы многих дзержинских школьников».

Кроме того, экспертная комиссия оценивала деятельность сотрудников центра «Созвездие» и вожатых, работавших на площадках проекта «Дворовая практика» в течение всего лета. Специалисты клуба по месту жительства «Бригантина» Виктория Гоголева, Анастасия Кузнецова и Ольга Ростовская заняли 2 место в номинации «Нескучный отдых во дворе». Вожатые Леонид Сорокин, Светлана Лебедева и Артем Горячев стали победителями и призерами в номинации «Лидер нашего двора».

Напомним, всего в этом году в городском округе город Дзержинск работало 11 площадок проекта «Дворовая практика». Организатором проекта в этом году выступил не только социально-досуговый центр «Созвездие», но и центр «Молодежные инициативы». В течение трех месяцев юные жители Дзержинска участвовали в интеллектуальных, музыкальных и спортивных играх и мастер-классах, в мероприятиях ко Дню эколога и Международному дню борьбы с наркоманией, побывали на городском фестивале «Ромашковая поляна», играли в настольные и подвижные игры, участвовали в Марафоне здоровья, проводили конкурсы рисунков на асфальте, викторины и увлекательные квесты.

В следующем году, по словам координатора «Дворовой практики» в Дзержинске Елены Толмачевой, проект состоится вновь и по возможности охватит еще большее количество участников.