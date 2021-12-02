В Мининском университете открыт Федеральный научно-методический центр

Решение об открытии Федерального научно-методического центра на базе Института непрерывного образования Мининского университета было принято 25 ноября 2021 года. Комиссию Министерства просвещения РФ, которая приняла это решение, возглавил директор департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Андрей Милехин.

Центр станет одним из четырех в ПФО, но единственным в Нижегородской области. Всего в конкурсном отборе участвовало 47 вузов страны, но только в 21 будут открыты федеральные центры. В ПФО конкурсный отбор вместе с Мининским также прошли Оренбургский, Набережночелнинский и Башкирский государственные педагогические университеты.

Такие центры создаются согласно распоряжению Правительства РФ о создании национальной системы учительского роста от 31.12.2019, а также в рамках национального проекта “Образование” - федерального проекта Министерства просвещения “Современная школа”.

1 сентября этого года в Мининском университете уже был открыт Центр научно-методического сопровождения, который уже показал свою эффективность:

актуализировано содержание магистерской программы для университета Иннополис в рамках федерального проекта “Кадры для цифровой экономики”; подготовлена программа повышения квалификации педагогов "Сквозные технологии в социальной работе с молодежью в эпоху цифровой трансформации" для Опорного образовательного центра по направлениям цифровой экономики.

Кроме того, в вузе во второй раз стартовала программа “Лидерство в образовании: командная траектория”, обучение по которой прошли руководители образовательных учреждений Дзержинска, а ранее - Нижнего Новгорода. Все это учитывалось конкурсной комиссией Минпроса при принятии решения о создании федеральных центров.

- Подавая заявку на конкурс, мы не сомневались в успехе: накоплен солидный многолетний опыт в плане методической поддержки педагогов и управленцев в системе образования, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Это наш принцип как регионального опорного кластерного университета - поддерживать будущего педагога на всех этапах, от принятия решения о выборе профессии до его становления как профессионала и далее, то есть на протяжении всего жизненного профессионального цикла. Признание на федеральном уровне экспертности Мининского позволит нам и дальше развиваться и делиться компетенциями, реализовывать еще более масштабные образовательные проекты.

Федеральные центры будут работать в различных направлениях. Центру Мининского университета предстоит оказывать поддержку в развитии цифровой образовательной среды, школьных воспитательных систем, а также в формировании управленческих компетенций кадров системы образования.

Фото: пресс-служба Мининского университета