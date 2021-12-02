Виновнику массового смертельного ДТП под Нижним Новгородом вынесли приговор

Кстовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношению местного жителя, ставшего виновником страшного ДТП на трассе Нижний Новгород – Казань, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- Подсудимый, управляя автомобилем, нарушив правила дорожного движения, допустил выезд на полосу встречного движения. В результате ДТП погибло 6 человек, одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровья, - уточнили в ведомстве.

Суд признал виновным водителя Volkswagen Jetta по статье ч.5 ст.264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Теперь его ждет наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также его лишат водительских прав на 3 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, авария произошла около пяти часов 20 сентября 2020 года на 442 километре трассы Нижний Новгород – Казань у поворота Подвалиха в Кстовском районе. Один из автомобилей на трассе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другими автомобилями - Nissan Juke и Kia Rio. После этого машина налетела на третий автомобиль. В результате аварии погибли шесть человек, в том числе подросток 13-14 лет. Еще три человека с различными травмами были доставлены медицинские организации области.