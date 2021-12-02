Почти 140 тысяч новогодних подарков получат детские сады и школы Нижнего Новгорода в декабре. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Instagram.

По словам главы города, кондитерские наборы будут состоять из зефира, шоколада, мармелада и конфет. Во всех группах детского сада пройдут новогодние утренники, на них дети получат сладкие подарки. Школьники с 1 по 4 класс смогут забрать новогодние подарки на праздничных классных часах в последние дни учебной четверти.

Кроме того, около 160 тысяч новогодних подарков получат нижегородские школьники и дети из малообеспеченных семей Нижнего Новгорода. Дополнительно 19,5 тысяч подарков направят социально незащищенным детям.

- Их получат ученики с 5 класса и до 14 лет из малообеспеченных семей, воспитывающиеся в многодетных семьях или одинокими матерями, родителями с инвалидностью, пенсионерами, безработными, опекаемые дети, а также дети с инвалидностью от 1 года до 18 лет, - уточнил Юрий Шалабаев.

Напомним, что более 155 елей украсят в Нижнем Новгороде к Новому году. Создавать праздничное настроение будет не только администрация, но и собственники торговых центров – они будут украшать территории и фасады.

Новогодние ели также установят в благоустроенных сормовских скверах Нижнего Новгорода.

До конца 2021 года планируют закончить благоустройство проспекта 70 лет Октября, там тоже установят новогоднюю ель.

Елочные комплексы установят и на традиционных местах – на сормовском «пятачке» в сквере в Центре Сормова, на ул. Федосеенко, у д. 87, в сквере им. Ленинского Комсомола на улице Планетной, на ул. Рубинчика, у домов 17-18.

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