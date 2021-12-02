АО «Транснефть-Верхняя Волга» признано лучшим на региональном этапе конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

АО «Транснефть-Верхняя Волга» признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»-2021.

В текущем году в региональном этапе приняли участие 25 организаций и предприятий Нижегородского области. Экспертная комиссия под патронажем Управления по труду и занятости населения Нижегородской области, в частности, оценивала деятельность в области профессионального развития кадров, охраны труда, обеспечения условий для реализации спортивных проектов.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завоевало первое место в трёх номинациях конкурса: «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы», «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

Кроме того, третье место предприятие заняло в номинациях: «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы»; «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

По итогам регионального этапа АО «Транснефть-Верхняя Волга» примет участие в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» на федеральном уровне.

АО Транснефть-Верхняя Волга» уделяет большое внимание работе в области промышленной безопасности и охране труда. С 2009 года на предприятии действует система управления охраной труда. На постоянной основе реализуются мероприятия по развитию культуры безопасности, улучшению условий труда, повышению компетентности специалистов общества. Цель - привлечение внимания работников к необходимости исполнения нормативов системы управления охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Результаты этой работы ежегодно оцениваются при проведении внешних аудиторских проверок на соответствие системе управления охраной труда.

Справочно:

Конкурс проводится по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ ежегодно с 2000 года по пятнадцати номинациям. Цель – признание заслуг организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, развитие форм социального партнерства, привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших тематических проектов.