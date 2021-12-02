Музей кафедры паталогической анатомии ПИМУ откроется после ремонта в Нижнем Новгороде Фото: @nikolaykaryakin

Музей кафедры паталогической анатомии ПИМУ откроется после ремонта в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Instagram доктор медицинских наук, ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Известно, что в музее также хранится уникальная картотека и микроскоп знаменитого нижегородского учёного-патологоанатома Ивана Ивановича Сенюткина. Такое историческое наследие, по словам доктора медицинских наук Николая Карякина, создает в стенах университета особую атмосферу.

- Уникальная для России коллекция, некоторым препаратам уже более 70 лет. Второго такого музея в Нижнем нет, - написал в своем Instagram Николай Карякин.

Ректор Приволжского исследовательского медицинского университета также поблагодарил всех сотрудников кафедры и студентов за проделанную работу и энтузиазм в перезагрузке музея. В скором времени вся коллекция станет доступна в цифровом формате.

Напомним, что новое выставочное пространство откроют в 10 корпусе Нижегородского кремля в 2023 году.

На первом этаже планируются административные помещения и кафе, а на втором – современное выставочное пространство. Здание является объектом культурного наследия федерального значения «Нижегородский Кремль. Казарма гарнизонного батальона». Ранее здесь размещались министерства культуры и спорта.