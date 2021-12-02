Часы в честь 800-летия Нижнего Новгорода уберут с Большой Покровской

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода были установлены весной 2021 года. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода, которые открыли весной этого года около драмтеатра, уберут с Большой Покровской. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства, после Нового года их планируют перенести в один из парков, в какой именно – не уточняется.

Также стало известно, что сейчас часы не показывают время из-за поломки.

- Часы не работают, потому что поврежден кабель, их починят, - заверили в областной администрации.

Напомним, часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода были торжественно открыты 21 апреля 2021 года около драматического театра на Большой Покровской. В основе концепции нового арт-объекта лежит история создания часов Ивана Кулибина – знаменитого механика и изобретателя, «нижегородского Архимеда», который когда-то изготовил для императрицы Екатерина Второй легендарные часы-яйцо.

Спустя несколько месяцев аналогичный арт-объект был установлен в парке «Зарядье» в Москве.