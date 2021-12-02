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Общество2 декабря 2021 6:43

Резиденция Деда Мороза откроется на Нижегородской ярмарке 25 декабря

Она будет доступна до 9 января
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Резиденция Деда Мороза откроется на Нижегородской ярмарке 25 декабря.

Резиденция Деда Мороза откроется на Нижегородской ярмарке 25 декабря.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Резиденция Деда Мороза будет работать на Нижегородской ярмарке с 25 декабря по 9 января. Об этом сообщил министр культуры региона Олег Беркович 1 декабря во время пресс-конференции, посвященной празднованию Нового года.

Из-за коронавирусных ограничений Дед Мороз будет принимать только тех посетителей, у которых есть QR-код – это касается только взрослых. Посещение сказочного дома будет проходить по предварительной записи.

Напомним, в этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, а главной площадкой праздника станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь заработает большой каток, который откроется Рождественским гала-концертом с участием олимпийских чемпионов и артистов проекта «Ледниковый период». Постановщиком шоу стал Илья Авербух.

Ранее «Комсомолка» публиковала подробную программу новогодних мероприятий в Нижнем Новгороде.