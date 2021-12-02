Теперь улететь в Узбекистан нижегородцы смогут два раза в неделю

Из Международного аэропорта Стригино Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова открылись новые рейсы в Ургенч Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино.

Рейсы будет совершать авиакомпания S7 на воздушных судах Boeing 737. Перевозчик планирует совершать полет один раз в неделю по средам.

Из Нижнего Новгорода самолет будет вылетать в 21:10, и уже в 02:25 следующего дня по местному времени пассажиры окажутся в аэропорту Узбекистана.

Обратные рейсы в Нижний Новгород также запланированы по средам. Вылет из Ургеча будет в 04:15, а прибытие в аэропорт Стригино в 05:35. Время указано местное для каждого аэропорта.

В первый полет по новому для аэропорта направлению отправились около 90 пассажиров. Это второе направление полетов в Узбекистан авиакомпании S7 из Нижнего Новгорода. Сейчас самолеты летают еще и во Фергану по субботам.

Напоминаем, что полёты совершаются с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Каждому пассажиру перед посадкой измеряют температуру.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании. Также не забудьте уточнить о режиме ограничений, действующих на территории зарубежных государств в связи с коронавирусом.