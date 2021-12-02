Свет и горячую воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 2 декабря. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе не будет света в двух домах – на улице Подворной,2 и Архангельской, 24. Электроснабжение здесь приостановлено на период с 8 до 17 часов.

В Ленинском районе в домах № 69 и 71 по улице Каширской не будет горячей воды. Планируемое время перерыва в водоснабжении – с 9 до 13 часов.

В указанное время здесь будут проводиться плановые работы на системах жилищно-коммунальных услуг.