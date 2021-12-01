Девятилетний мальчик, пропавший в Московском районе, найден живым

Девятилетний Роман С., пропавший 1 декабря в Москровском районе, найден живым. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Сотрудниками полиции мальчик передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в правоохранительных органах.

Напомним, девятилетний мальчик пропал утром 1 декабря в Московском районе. В последний раз его видели около 7:30 - он уехал с остановки «Просвещенская» в сторону улицы Чаадаева. При себе у него был школьный рюкзак, однако в школе он так и не появился, и уже в середине дня к поискам подключились полиция и волонтеры.

Ранее сообщалось о том, что два дня назад в Ветлуге пропал 17-летний подросток.