Шесть входных групп многоквартирного дома отремонтировали в Нижегородском районе после предписания ГЖИ Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Шесть входных групп отремонтировали в многоквартирном доме на улице Родионова после жалобы местных жителей в ГЖИ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, в Госжилинспекцию Нижегородской области обратились сами жильцы дома по адресу Нижний Новгород, улица Родионова, д. 15. В ходе проверки ГЖИ там были выявлены нарушения.

- Инспекция провела проверку доводов, изложенных в обращении, факты подтвердились, по результатам было выдано предписание. Сегодня мы убедились, что оно исполнено. Входные группы отремонтированы. Были учтены рекомендации надзорного органа о согласовании с жителями установки пандусов. Как мы видим, пандус установлен на ступенях входной группы четвертого подъезда. Работы проведены в соответствии с решением общего собрания собственников, - сообщили в Госжилинспекции Нижегородской области.

Напомним, что девять подъездов отремонтировали в доме на улице Чаадаева после жалобы в ГЖИ в октябре 2021 года.

Во всех подъездах дома провели декоративный ремонт: окна заменили на пластиковые, выполнили штукатурные работы, покрасили пол и стены и установили новые почтовые ящики.

А в сентябре нижегородская ГЖИ помогла жителям отремонтировать шесть подъездов многоэтажки в Балахнинском районе. Они жаловались на ненормативное состояние шести подъездов дома №17 по улице Больничной в рабочем поселке Гидроторф.