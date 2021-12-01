В Нижнем Новгороде открылась общественная приемная Председателя городской Думы Олега Лавричева

В Нижнем Новгороде открылась общественная приемная Председателя городской Думы Олега Лавричева. Церемония открытия состоялась 1 декабря 2021 года и была приурочена к 20-летию партии «Единая Россия». В открытии приемной приняли участие глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и глава администрации Советского района Сергей Колотов.

Общественная приемная, расположенная по адресу ул. Бекетова, 37, будет выполнять функции депутатского центра «Единой России». Кроме Олега Лавричева прием здесь на регулярной основе будут вести депутат Государственной Думы РФ по избирательному округу №129 Анатолий Лесун и депутат Законодательного собрания Нижегородской области по избирательному округу №8 Юрий Балашов, также присутствовавшие на открытии.

Как рассказал Олег Лавричев, нижегородцы могут обращаться в приемную «со всеми вопросами, которые волнуют того или иного жителя, семью, территорию, дом». «Все вопросы будут рассматриваться и во взаимодействии с администрациями района и города, с привлечением ресурсов депутатов находиться оперативные решения, - заверил он. - Не все вопросы выходят на уровень города. Некоторые вопросы выходят на уровень регионального правительства. Поэтому у нас будут осуществлять регулярный прием депутат Законодательного собрания Юрий Балашов и депутат Государственной Думы Анатолий Лесун. В полноценном формате это будет центр приема обращений граждан».

Юрий Шалабаев отметил, что новая приемная станет еще одной площадкой для более эффективной коммуникации с жителями.

«Для меня как для главы города эта приемная, как и любая приемная депутата – дополнительный источник получения информации о локальных проблемах, которые есть на территории, и о которых лучше всего осведомлены местные жители. Нижегородцы также активно оставляют обращения в социальных сетях, на официальных ресурсах, где они фиксируются, обрабатываются и находят дальнейшее решение. Например, система Лобачевский, платформа «Вам решать!», - заявил глава города, добавив, что в новой приемной депутаты будет аккумулировать вопросы жителей и вместе с городской администрацией искать пути решения.

В день 20-летия партии «Единая Россия» в новой приемной прошел прием граждан.

«Чаще всего люди обращаются с вопросами благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, содержания домов, освещения, необходимости создания детских и спортивных площадок, уборки мусора. Сегодня люди как раз с этими вопросами и обращались. Некоторые из них приходили поблагодарить за ранее сделанную работу», - рассказал Олег Лавричев.

В общественной приемной Олега Лавричева нижегородцам также будет оказываться бесплатная юридическая помощь. Соглашение о сотрудничестве между городской Думой Нижнего Новгорода и Государственным казенным учреждением Нижегородской области «Государственное юридическое бюро по Нижегородской области» подписали Председатель городской Думы Олег Лавричев и директор Госюрбюро Максим Фомичев.