Контракты на покупку 487 квартир для детей-сирот заключили в Нижегородской области с начала 2021 года

Контракты на покупку 487 квартир для детей-сирот заключили органы местного самоуправления и министерство социальной политики Нижегородской области с начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, сейчас проходят аукционы на приобретение еще 22 жилых помещений. 5 квартир выделили из муниципального жилищного фонда.

Известно, что 118 из квартир находятся в черте Нижнего Новгорода, а общая сумма расходов с начала года составила более 680 млн рублей.

- Текущий год стал очень сложным. Это связано с резким скачком цен на жилье. Поэтому количество планируемого и фактически приобретенного жилья в 2021 году будет отличаться, - добавила заместитель министра социальной политики Нижегородской области Лариса Санинская.

Требования к квартирам для детей-сирот следующие: площадь не должна быть меньше 30 квадратных метров (без учета лоджий и балконов), должна быть установлены сантехника, кухонное оборудование, а также сделан косметический ремонт.

Напомним, что квартиры в новостройке, нежилое помещение или денежные компенсации получат собственники из дома 17 по улице Краснодонцев.

Уточняется, что стоимость квартир и нежилых помещений будет оценена независимым оценщиком. Его определят в конкурсной процедуре. Те жильцы, которые выберут денежную компенсацию, получат ее уже в первой половине следующего года.