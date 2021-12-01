Госинспекция труда проводит проверку после взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске

Государственная инспекция труда в Нижегородской области и прокуратура Нижегородской области проводит проверку после взрыва на заводе в Дзержинске. Об этом сообщается на официального сайте ведомства.

Сейчас выясняется, соблюдались ли на предприятии требования федерального законодательства при эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе соблюдение требований охраны труда.

Напомним, что несколько взрывов произошло 27 ноября на заводе имени Я.М. Свердлова по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в г. Дзержинск. Сигнал тревоги поступил в 09:52. На место сразу прибыли пожарные подразделения СУ №38.

Нижегородская прокуратура начала проверку по факту взрыва на заводе в Дзержинске. Сейчас устанавливают все причины произошедшего. Кроме того, по факту взрывов возбудили уголовное дело.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России вылетел Дзержинск.

Два человека пострадали в результате взрывов на заводе в Дзержинске. Ранее сообщалось, что одну из пострадавших доставили в Ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ в состоянии средней степени тяжести. Она получила легкие ожоги. Сейчас женщина находится в общей палате, врачи оценивают ее состояние как легкой степени тяжести.

По предварительным данным, у второй пострадавшей женщины зафиксирован гипертонический криз. Ее госпитализировали в больницу №7 Дзержинска. Известно, что после осмотра врачи отправили женщину домой на амбулаторное лечение.

Часть завода Свердлова в Дзержинске временно закрыли из-за взрыва. В Волжско-Окском управлении Ростехнадзора сообщили о формировании комиссии для расследования аварии на объекте. Предприятие допустило грубые нарушения требований промышленной безопасности

Этот взрыв на дзержинском заводе – далеко не первый. Последний подобный случай произошёл 16 июля 2021 года. В тот раз, к счастью, происшествие обошлось без погибших, было эвакуировано 7 человек.

Также на химическом предприятии подобное произошло 31 августа 2018 года, но тогда последствия ЧП были трагичными. Без жертв и серьёзно пострадавших не обошлось.