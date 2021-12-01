Новый детский сад на улице Верховой в Приокском районе откроется в 2022 году

Завершается отделка помещений нового детского сада на улице Верховой. Об этом сообщает администрация Приокского района.

Как сообщили в районной администрации, в здании детского сада смонтировали инженерные системы, установили окна, завершается грунтовка, оштукатуривание и покраска стен и потолка, а также укладка пола.

- До наступления морозов подрядчик благоустраивал территорию - началась установка прогулочных веранд и устройство дорожек. Работы будут завершены весной – есть места, где еще нужно положить асфальт. Можно сказать, работы находятся на финишной прямой: в садике уже есть тепло, необходимые коммуникации функционируют, - уточнил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Известно, что трехэтажное здание детсада возвели еще летом 2021 года. В сентябре фасад покрасили в бежево-оранжевый цвет.

Напомним, детский сад рассчитан на 320 детей. В учреждении будет работать 17 групп: 5 групп для детей раннего возраста и по 3 группы для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов. Открыть дошкольное учреждение планируется в 2022 году.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, в этом году в Нижнем Новгороде строятся 11 детских садов.

А у ЖК «Цветы» построят новую школу на 1500 мест. Общеобразовательное учреждение появится в районе поселка Дубенки в Приокском районе напротив домов № 13, 13 корпус 1 и 13 корпус 2 в ЖК «Цветы». При этом, школу планируют построить за два года с даты заключения соглашения.