ВТБ Капитал Инвестиции запустит новый сервис персонального инвестконсультирования для широкого круга инвесторов

ВТБ Капитал Инвестиции планирует запустить в начале следующего года новый сервис персонального инвестиционного консультирования с относительно невысоким порогом входа, что сделает эту услугу доступной для широкого круга инвесторов. Повышение доступности услуг персонального инвестконсультирования будет достигнуто за счет автоматизации большинства процессов.

«Поведение российских розничных инвесторов значительно изменилось за последние два года. И мы видим, что большинство из них хотят иметь полноценный портфель и возможность его диверсифицировать, поэтому спрос на услуги инвестиционного консультирования растет. Только за год количество клиентов, подключивших нашего робота-советника увеличилось в 4 раза, при этом примерно половина из них выполняют рекомендации робота в первый же день изменения стратегии. Однако всегда есть люди, которым нужно что-то большее. Им необходимо разобраться, понять, посоветоваться, как формировать свой портфель, как распределять активы. Именно для них мы запускаем новый сервис», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Клиенту в рамках нового продукта будет доступна группа инвестиционных экспертов ВТБ Капитал Инвестиции, с которой он сможет обсудить состав своего портфеля, распределение по активам и торговые идеи, то есть получить полноценную инвестиционную консультацию.

Чтобы расширить круг клиентов, которым станет доступен новый сервис, большинство процессов будет автоматизировано. Например, автоматически будет проводиться анализ портфеля, расчет рисков и многое другое. Это позволит инвестконсультанту увеличить количество клиентов, с которыми он сможет работать.

«Очень часто инвестору нужно просто обсудить ситуацию на рынке, задать дополнительные вопросы по своему портфелю, получить «второе мнение». Фондовые рынки движутся к круглосуточной торговли, и помощь клиенту нужна постоянно. Мы надеемся запустить новую услугу со следующего года и будем стремиться предоставлять ее, начиная с 1 млн рублей», — подчеркнул Владимир Потапов.