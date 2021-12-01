75 новых дорожных знаков появятся на улицах Приокского района в декабре 2021 года Фото:Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

75 дорожных знаков установят на улицах Сурикова и Терешковой в декабре 2021 года. Об этом сообщает администрация Приокского района.

Известно, что уже сейчас заключают контракт на проведение работ. На территории улиц появятся 20 знаков «Остановка запрещена», 15 знаков «Зона действия», 20 знаков «Время действия» и 20 знаков «Работает эвакуатор».

- К нам поступали обращения, что люди не могут проехать по этим улицам из-за неправильно припаркованных машин. Кроме того, коммунальные службы периодически не могли вовремя почистить дорогу. После проработки вопроса было принято решение установить знаки, что должно улучшить пропускную способность улиц, - уточнил глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

Он также добавил, что установка новых знаков связана поможет обеспечить беспрепятственную уборку улично-дорожной сети и комфортное движение транспорта.

Напомним, что парковку и остановку транспортных средств в дневное время запретят на улицах Сурикова и Терешковой в Нижнем Новгороде с 15 декабря. Это будет способствовать качественной уборке снега.

Итак, ограничения будут действовать:

- с 09:00 до 17:00 по пятницам на улице Сурикова;

- с 09:00 до 17:00 по вторникам на участке улицы Терешковой (от улицы Крылова до проспекта Гагарина).

Напомним, что в 2021 году на дорогах Нижегородской области появилось 111 новых остановок. Их установили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Старые остановки заменили на новые по контракту на ремонт дорог, в павильонах установили лавочки и мусорные урны, рабочие также обустроили пешеходные переходы и в необходимых местах сделали заездные карманы. Также в некоторых местах проект предусматривал установку барьерного ограждения и нанесение разметки.

Улицу Ларина, Нижневолжскую набережную и Южное шоссе отремонтируют в Нижнем Новгороде. Ремонт запланирован на 2022 год по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог также вошли: проспект Ильича, улица Лесной Городок, улица Глеба Успенского, улица Волочильная, улица Гвоздильная, улица Яблоневая, улица Ульянова, Кладбищенский проезд, улица Юбилейная, улица Ванеева, улица Гаугеля, улица Коновалова, улица Мориса Тореза.