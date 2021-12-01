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Новости компаний1 декабря 2021 12:28

Нижегородского водоканала списал абонентам почти 1,8 млн рублей пеней

Для участия в акции «В новый год без долгов» необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения
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Нижегородского водоканала списал абонентам почти 1,8 млн рублей пеней

Нижегородского водоканала списал абонентам почти 1,8 млн рублей пеней

Участниками акции «В новый год без долгов», запущенной АО «Нижегородский водоканал» с 1 октября, стали уже 179 жителей Нижнего Новгорода и Кстовского района. Абоненты, участвующие в акции, получают возможность оплатить просроченную задолженность без оплаты накопленных пени. За два прошедших с начала акции месяца сумма погашенных долгов составила 2 167 419 руб., при этом были списаны пени на сумму 1 785 807 руб.

- Такие акции дают возможность нашим абонентам максимально комфортно расплатиться с долгами за водоснабжение и водоотведение, - поясняет начальник управления по работе с дебиторской задолженностью Центра по работе с абонентами Оксана Коновалова. – При систематической просрочке пени могут в несколько раз превышать саму сумму долга. Так, например, один из жителей, погасив задолженность в размере 16 тысяч рублей, получил списание 70 тысяч рублей пеней. Неплохой подарок на Новый год!

Стоит помнить, что долги по оплате услуг «холодное водоснабжение» и «водоотведение» могут привести к отключению этих услуг, а также к принудительному взысканию денежных средств по решению суда.

- За 9 месяцев этого года в суд направлено более 5,5 тысяч заявлений на вынесение судебных приказов и исковых заявлений, предъявлено на исполнение более 10 тысяч судебных актов, - подчеркивает Оксана Олеговна. – В результате в счет погашения задолженностей и пеней поступило 45 млн рублей.

Напомним, для участия в акции «В новый год без долгов» необходимо оплатить имеющуюся просроченную задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения, а также текущие начисления за последний расчетный месяц до 31 декабря 2021 года без учета накопленной суммы пени. В случае если задолженность была взыскана судебным приказом или судебным решением, для участия в акции необходимо также оплатить взысканную задолженность и государственную пошлину.

Обязательным условием участия в акции является направление до 21.01.2022 в адрес АО «Нижегородский водоканал» заявления с приложением копии паспорта и квитанции об оплате. Сделать это можно любым удобным способом:

- по электронному адресу cra@vodokanal-nn.ru,

- через личный кабинет на сайте Нижегородского водоканала,

- Почтой России по адресу: г. Н. Новгород, ул. Политбойцов, 21а, ул. Керченская, 15а,

- обратиться в офис предприятия лично до 21 января 2022 года (по предварительной записи и с использованием средств индивидуальной защиты (перчаток и маски)).

С подробной информацией и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала www.vodokanal-nn.ru в разделе «Абонентам». Условия акции не распространяются на пени, являющиеся частью иска, находящегося на судебном рассмотрении.