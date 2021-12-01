Более 80 литров крови сдали добровольцы в Сормово в рамках донорских акций в 2021 году

Более 80 литров крови сдали сормовичи в рамках донорских акций в 2021 году. Об этом сообщает районная администрация.

Так, за год кровь сдали почти 180 человек. На пятой донорской акции приняли участие сотрудники образовательных организаций и районной администрации, а также постоянные доноры, проживающие в Сормовском районе.

Донором крови может стать каждый, главное – быть здоровым взрослым человеком. Сдать можно как цельную кровь, так и её компоненты. Перед процедурой донор обязательно должен пройти медицинское обследование, при отсутствии противопоказаний он допускается к сдаче крови.

В условиях пандемии сдать кровь можно в Нижегородском областном центре крови им.Н.Я.Климовой по предварительной записи по телефону (831) 432-84-27 с 8.00 до 15.00 ежедневно с понедельника по пятницу. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщалось ранее, в 2021 году в Нижнем Новгороде впервые стартовал проект «Лидеры донорского движения», инициаторами которого выступила городская администрация и областной центр крови им.Н.Я.Климовой.

Напомним, в рамках донорской акции 12 ноября удалось собрать 14 литров крови. Представители бюджетных учреждений и сотрудники администрации Московского района сдали кровь в рамках донорской акции.

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