Создательница проекта Sci-Hub о преследованиях и миссии портала

Создательница проекта Sci-Hub Александра Элбакян

В 2011 году 23-летняя Александра Элбакян всего за 3 дня создала и запустила проект, который открывает доступ к закрытым научным статьям: человек вводит ссылку на платный материал и читает его бесплатно. В этом году проекту исполнилось 10 лет. Сейчас его посещают 500 тыс. человек ежедневно, а количество научных статей превышает 87,9 млн. Основные пользователи – ученые, врачи, студенты и журналисты из России, Европы, США, Британии, Ирана, Китая и других стран.

Большая часть научного сообщества пишет Александре слова благодарности. Но отдельные персонажи устраивают ей травлю. Также в российских научно-популярных СМИ началось высмеивание: в честь создательницы Sci-Hub назвали паразитическое насекомое. Не обращать внимания на травлю, особенно массовую, сложно. Непросто и сталкиваться с ситуациями, когда оппоненты ставят под сомнение психическую адекватность и стремятся испортить ситуацию. Из-за издевательств над создательницей научный портал Sci-Hub в России прекратил работу.

Почему работа Sci-Hub в России была приостановлена

В России действует группа «популяризаторов науки», которые под эгидой просвещения распространяют либеральную пропаганду. Всех, кто с этими идеями не согласен, они причисляют к списку сумасшедших. В знак протеста против травли, которую учинила российская либеральная оппозиция, в сентябре 2017 года Александра Элбакян устроила забастовку и на 3 дня остановила работу сайта в России. Александра получила множество писем поддержки со словами благодарности. Стало очевидно, что люди, критикующие Sci-Hub, не выражают мнение всего научного сообщества России. Хоть они и пытались создать иллюзию этого.

Причины придирок к проекту

В 2009 году Александра разрабатывала проект для диплома. Для его реализации нужна была информация из научных статей. Все нужные материалы оказались в закрытом доступе: их можно было прочитать только после покупки платной и дорогой подписки. Подавляющее большинство российских ученых, врачей и студентов не могут позволить себе оплатить доступ к статьям. Наука стала частной собственностью нескольких крупных корпораций – Elsevier, Springer-Nature, Wiley. Против этого выступают многие ученые, в том числе и нобелевские лауреаты.

Формально проект Александры Элбакян нарушает авторские права. Он выкладывает в бесплатный доступ платные научные материалы. Издательства получают большие деньги за счет продажи научных материалов, которые вообще-то бесплатно получили от ученых.

Проблема в том, что несправедливая система поддерживает сама себя. Карьера ученого зависит от публикаций статей. Чем более авторитетным считается журнал, тем престижнее там публиковаться. В зависимости от статуса журнала в отношении ученого принимаются решения о найме на работу и выдаче гранта. Создать новый журнал и публиковаться там тоже не получится: пока издание неизвестно, выход статьи в нем не будет плюсом для автора статьи.

Сложилась почти феодальная система: владельцы авторитетных научных журналов получают деньги за труд ученых. При этом сами ученые не получают даже процента от выручки. Доходность научно-издательского дела выше, чем в нефтяной и банковской сферах. Александра Элбакян отмечает: система продает ученым результат их же собственного труда.

Копирайт ограничивает доступ к информации, от которой зависят жизни людей

В 2018 году издательство «Шпрингер» в иске к сайтам Sci-Hub и Либген перечислило три научные работы, которые нельзя распространять свободно. Стоит обратить внимание: закрытых статей миллионы, но в этом судебном иске их было лишь три – этого хватило, чтобы начать преследование ресурса.

Например, одна из статей, из-за которой началось преследование, называется «Влияние сахароснижающей терапии на сердечную недостаточность». Авторы материала объяснили, что сердечная недостаточность – частый спутник диабета, поэтому сахароснижающие препараты критически важны. В статье было сказано, что тиазолидиндионы, которые используются при диабете, могут вызвать проблемы с сердцем. А другое снижающее сахар средство, метформин, улучшает состояние сердца. Авторы сделали вывод: лучший выбор для пациентов с сердечными проблемами – SGLT-2-ингибиторы.

На примере этого иска очевидно, что авторское право мешает распространению медицинской информации, которая может спасти жизнь.

Против Sci-Hub достаточно часто подают иски. Например, в 2015 году был судебный иск в Америке. Суд решил, что Александра должна выплатить 15 млн долларов за нарушение копирайта. Сама Александра Элбакян не участвует ни в одном суде, кроме иска в Индии в 2021 году. Решения принимаются заочно. Так, московский суд постановил заблокировать сайт – уже после самого момента блокировки. Александра поменяла адрес сайта на новый.

Позиция Александры Элбакян по поводу копирайта

Sci-Hub выступает за отмену копирайта. В лучшем случае – полностью. В худшем – хотя бы для научных и образовательных материалов. Александра уверена: если закон отменят, система научных журналов будет вынуждена серьезно измениться.

Проект Александры показывает, что сложившаяся система препятствует работе врачей и ученых, ставит под угрозу чужие жизни и вредит науке.

Фото из личного архива Александры Элбакян