Глава города Дзержинска Иван Носков и прокурор Дзержинска Олег Ржевцев провели совместный прием

30 ноября глава города Дзержинска Иван Носков провел прием граждан совместно с прокурором города Дзержинска Олегом Ржевцевым. В ходе приема жители Дзержинска смогли задать свои вопросы и прокурору Дзержинска, и главе города. В основном вопросы касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и кредитования.

В частности, одна из жительниц Дзержинска, Наталья, оказалась заложницей собственного имени. Ее полная тезка «забыла» выплатить кредит, и по недоразумению долговые обязательства были возложены на Наталью – чужой долг она гасит из собственной пенсии. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру и к главе Дзержинска, по ее запросу была инициирована проверка, материалы которой впоследствии могут стать основанием для перерасчета и возврата Наталье денежных средств.

По результатам приема было решено помочь и Алексею Копнину. У пожилого мужчины возникли проблемы с возвратом имущества, отданного на временное хранение на склад еще в 2016 году. После пожара дом по Ленина, 103, в котором на тот момент жил и Алексей Копнин, был признан непригодным для проживания, а вещи жильцов поместили на склад одного из предприятий города. Спустя четыре года пенсионер решил вернуть свое имущество, но, поскольку склад не предназначался для долгого хранения, вещи пришли в негодность. Пенсионеру в ближайшее время выплатят компенсацию за имущество, а новую квартиру он получит уже в конце следующего года по программе расселения ветхого жилья.

По ряду вопросов, заданных жителями на приеме, было решено провести прокурорскую проверку. В частности, речь идет о еще одном должнике по кредитам, а также о жителях дома, обратившихся по вопросу подделки подписей, которую, по их мнению, допустила управляющая компания. Иван Носков также поручил своему профильному заместителю взять на личный контроль установку общедомового прибора учета в доме № 44 по проспекту Ленинского Комсомола. Прибор учета был снят в июле 2021 года.

«Считаю необходимым проводить совместные с представителями правоохранительных и контролирующих органов приемы жителей, - отметил по итогам встречи глава Дзержинска Иван Носков. – Сегодня мы убедились в эффективности таких встреч, по ряду вопросов смогли принять предварительное решение и сразу сообщить о нем нашим жителям. В любом случае, человеку важнее получить поддержку и помощь лично, чем в официальной переписке. Если позволит эпидемиологическая обстановка, планируем сделать совместные приемы с прокурором города регулярными».

Олег Ржевцев также отметил, что совместные приемы нужно сделать регулярными. «Это был первый опыт, считаю, что он прошел успешно, - сказал он. – Все вопросы, которые сегодня обсуждались с жителями, возьму на личный контроль. Некоторых жителей пригласил к себе на личную встречу, нужно более подробно разобраться в ситуации, с остальными будем поддерживать связь. На мой взгляд, совместный прием действительно позволяет ускорить процесс рассмотрения жалоб жителей, так как многие ситуации рассматриваются прямо на месте и с участием всех ответственных сотрудников администрации и прокуратуры города».