Тысячи огоньков украсят Дзержинск в Новогодние праздники

В Дзержинске началась подготовка к Новому году – город украшают праздничной иллюминацией. Помимо установленных в прошлом году световых элементов, появятся новые световые конструкции. Так, в ближайшее время подсветка украсит Центральный парк культуры и отдыха, площадь Дзержинского, фонтан на Торговой площади. Столь масштабная иллюминация на более чем 77 тысяч огней делается в Дзержинске к Новому году впервые.

«Хочется порадовать жителей Дзержинска, создать по-настоящему праздничное настроение. Гирлянды из разноцветных огней с детства ассоциируются у нас всех с Новым годом, ожиданием праздника, чуда. Я считаю, что Дзержинск в этом году заслужил яркий праздник, ведь городу присвоено звание «Город трудовой доблести», город становился победителем региональных и федеральных конкурсов на инвестиционную привлекательность, на благоустройство общественных пространств, на строительство школы. Это все заслуга жителей нашего с вами любимого Дзержинска! Думаю, вам понравится световое оформление и подготовленные сюрпризы», - отметил глава города Иван Носков.

На главной городской площади Дзержинска работы уже начались, здесь на деревьях разместят 50 новогодних гирлянд. Это специальная уличная подсветка, способная стабильно работать в сложных погодных условиях. В каждом пятилучевом спайдере с длиной луча 20 метров загорается 1500 огоньков.

Самое масштабное световое украшение будет в Центральном парке. На куполе фонтана будет смонтирована дюралайтовая подсветка, цвет и дизайн которой пока держатся в секрете. Подвесной полог на полторы тысячи огоньков «Уютное небо» расположится над аллеей от входной арки до фонтана.

«По нашей задумке у дзержинцев и гостей города должны появиться красивые фотографии на память о новогодних праздниках, проведенных в городе. Поэтому мы предусмотрели в Центральном парке две фотозоны – у входа, где установят двухметровые светящиеся цифры 2022, и дальше в парке у украшенной огоньками почти трехметровой арки «Звезда». Детворе в парке мы готовим особенный сюрприз – пятиметровую фигуру сказочного персонажа. А вот какого – пока секрет!» - рассказал руководитель дирекции парков Алексей Папертев.

Также по традиции в Центральном парке культуры и отдыха будет установлена новогодняя ель, которую украсят игрушками участников конкурса «Нарядим самую большую елку вместе».

Как и в прошлом году, подсветкой украсят фонтан на Торговой площади. Здесь расположится динамическая иллюминация из светодиодных трубок типа «дюралайт».

«Общая протяжённость дюралайта на фонтане – 1600 м. Это 108 световых линий, которые образуют композицию «Цветок». Управление иллюминацией осуществляется специальным электронным блоком. То есть зимний вариант фонтана – это сложная система, имеющая три конструктивных уровня. Первый уровень – это металлоконструкции с листами влагостойкой фанеры для герметизации чаши. Второй – многотонная металлоконструкции «цветок» и третий – дюралайт, закрепленный на этих конструкциях, и еще блоки управления и электропитания», - рассказал директор МБУ «Город» Александр Ржавин.

Подсветка должна быть смонтирована и запущена к середине декабря. На сегодняшний день уже выполнен первый уровень работ.

Кроме того, в Дзержинске по традиции будут установлены новогодние ели на площади Ленина, в парке «Утиное озеро», у Дворца детского творчества, у Театра драмы. На бульваре Космонавтов будет наряжена живая ель. У торговых центров «Меркурий» и «Юбилейный» также будут наряжены елки. Главная городская ель будет стоять на площади Дзержинского.