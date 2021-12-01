Новогоднее мультимедийное шоу покажут на стенах Нижегородского кремля за 10,6 млн рублей

Мультимедийное шоу вновь покажут на стенах Нижегородского кремля на Новый год. Праздничная звуковая 3D-инсталляция обойдется городу в 10,6 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Транслировать шоу будут на Дмитриевской башне с 29 декабря по 9 января с 17:00 до 22:00, в случае необходимости показ может быть продлен до 01:00. Периодичность показа 1 раз в 10 минут.

Кстати, есть возможность, что в новогоднюю ночь проекция будет работать до 5 утра.

В настоящее время проводится электронный аукцион по поиску подрядчика, который разработает видео-контент и организует его показ на стенах кремля. По проекту ему также требуется создать авторский текст для сопровождения мультимедийной программы, разработать музыкальные эффекты и произвести студийную запись голоса.

Напомним, что в этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, поэтому праздничные гуляния в нашем городе пройдут с особым размахом.

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