Праздничный парад с 16-ю тематическими станциями организуют в Нижнем Новгороде 11 декабря

Парад пройдет по Большой Покровской. Фото: Иван ВИСЛОВ

Праздничный новогодний парад состоится в Нижнем Новгороде 11 декабря. Об этом сообщил глава регионального Минкульта Олег Беркович на пресс-конференции 1 декабря.

По его словам, парад пройдет от Нижегородского кремля по улице Большой Покровской до площади Горького. В нем примут участие ростовые куклы, актеры, музыканты, циркачи и многие другие. Тема парада напрямую связана с концепцией новогодней столицы-2022 о фабрике снежинок. Парад пройдет через 16 станций:

- Нижегородский кремль;

- подземный переход у кремля;

- выход из подземного перехода;

- учебный театр Нижегородского театрального училища;

- магазин «Нижний 800»;

- Нижегородский театр драмы имени Горького;

- арт-объект «Трамвай»;

- трамвайные пути у ДК Свердлова;

- здание Государственного банка;

- площадка у Нижегородского театра кукол;

- народные художественные промыслы;

- кинотеатр «Октябрь»;

-площадь рядом с кинотеатром «Октябрь»;

- пересечение с улицей Малой Покровской;

- площадь Горького.

На каждой новой станции участников парада ожидает небольшое представление. К колонне будут присоединяться все новые и новые артисты. Парад завершится концертом хора на площади Горького, который исполнит самые известные новогодние песни.

Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород едет Дед Мороз.