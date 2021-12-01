Праздничный парад с 16-ю тематическими станциями организуют в Нижнем Новгороде 11 декабря

Парад пройдет по Большой Покровской.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Праздничный новогодний парад состоится в Нижнем Новгороде 11 декабря. Об этом сообщил глава регионального Минкульта Олег Беркович на пресс-конференции 1 декабря.
По его словам, парад пройдет от Нижегородского кремля по улице Большой Покровской до площади Горького. В нем примут участие ростовые куклы, актеры, музыканты, циркачи и многие другие. Тема парада напрямую связана с концепцией новогодней столицы-2022 о фабрике снежинок. Парад пройдет через 16 станций:
- Нижегородский кремль;
- подземный переход у кремля;
- выход из подземного перехода;
- учебный театр Нижегородского театрального училища;
- магазин «Нижний 800»;
- Нижегородский театр драмы имени Горького;
- арт-объект «Трамвай»;
- трамвайные пути у ДК Свердлова;
- здание Государственного банка;
- площадка у Нижегородского театра кукол;
- народные художественные промыслы;
- кинотеатр «Октябрь»;
-площадь рядом с кинотеатром «Октябрь»;
- пересечение с улицей Малой Покровской;
- площадь Горького.
На каждой новой станции участников парада ожидает небольшое представление. К колонне будут присоединяться все новые и новые артисты. Парад завершится концертом хора на площади Горького, который исполнит самые известные новогодние песни.
Ранее сообщалось, что в Нижний Новгород едет Дед Мороз.