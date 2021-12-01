Девятилетний мальчик пропал в Нижнем Новгороде по дороге в школу

Мальчик пропал утром 1 декабря. Фото: ПСГ "Рысь"

В Нижнем Новгороде ведутся поиски девятилетнего Романа Смирнова, который пропал утром 1 декабря. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», мальчика в последний раз видели в 7:30 в Московском районе.

- Он уехал с остановки «Просвещенская» в сторону улицы Чаадаева, - пояснили поисковики.

Мальчик был одет в сине-желтую куртку, синюю шапку, темно-синие джинсы и фиолетовые дутики. При себе у него был синий портфель с мишкой, школьные принадлежности и транспортная карта.

Мальчик высокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые.

В 13 часов волонтеры объявили сбор на поиск ребенка.

- Очень нужны люди, машины, - говорится в сообщении.

Если вы хотите принять участие в поиске мальчика, необходимо связаться с инфоргом по телефону 89103930508. Если вам что-то известно о месте нахождения пропавшего Романа Смирнова, позвоните по телефону 89040455151 или в полицию 102.

Напомним, 26 ноября в Автозаводском районе пропала 10-летняя девочка, которая, к счастью, нашлась спустя несколько часов.